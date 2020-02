Edge Chromium : Microsoft promet une meilleure synchronisation pour ce mois-ci

Dans une mise à jour de sa roadmap diffusée il y a quelques jours, l'éditeur liste les demandes de la communauté et la période où certaines seront réalisées.

Pour février, il faut surtout s'attendre à un travail sur la synchronisation entre les appareils avec une correction des bugs et l'intégration des extensions. Pour l'intégration de l'historique, il faudra attendre l'été prochain.

D'ici peu, il sera également possible de personnaliser l'image de fond de la page affichée en cas de création d'un nouvel onglet. La gestion des liens lorsque plus d'un profil est utilisé devrait également être améliorée.

De nombreuses demandes importantes sont présentes, mais non datées pour le moment. On pense par exemple à la création d'une version pour Linux, la lecture vocale des PDF, le blocage de la lecture automatique des vidéos, etc.

Si le navigateur fait pour le moment bonne impression et marque de bons débuts, il faudra donc que l'équipe ne se relâche pas dans les mois à venir. Car le travail est encore loin d'être terminé.