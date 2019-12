Edge canal Dev : support ARM, thèmes à fort contraste, Dolby Vision et vidéos 360°

La version Dev de cette semaine apporte au nouvel Edge bâti sur Chromium de nombreux apports.

Le support de l’architecture ARM fait ainsi un bond, après avoir passé plusieurs semaines dans le canal Canary. Il remonte vers le canal stable et devrait être bientôt disponible en bêta. Mais il ne sera pas prêt à temps pour la sortie de la version finale le 15 janvier.

Ce support est important car les performances sur les appareils ARM64 sont fortement dégradées quand l’application n’a pas été compilée pour cette architecture, puisqu’il faut passer par une émulation. Actuellement, seul l’ancien Edge et Firefox sont compatibles.

L’arrivée du petit nouveau augmentera donc le choix et fournira d’ailleurs pour la première fois à la version ARM de Windows un navigateur Chromium.

La nouvelle mouture Dev introduit également d’autres améliorations. Par exemple, le support des thèmes à fort contraste (via les options d’accessibilité de Windows 10). Le lecteur intégré propose de son côté 22 nouveaux fonds, mais il manque toujours un gris anthracite (façon Firefox) et surtout l’option pour régler la longueur des lignes.

Signalons également deux autres apports. D’abord, le support du Dolby Vision pour la lecture des vidéos, quand un écran compatible est présent. Ensuite, celui des vidéos à 360° sur les casques de réalité virtuelle compatibles Windows Mixed Reality.

Rappelons que la version Dev est situé entre les canaux Canary et Beta. Elle est donc plus fiable globalement que la Canary mais ne peut guère être utilisée en production, les changements y étant nombreux et rapides.

En outre, l’actuelle version bêta est figée jusqu’au 15 janvier. Le canal contient actuellement la Release Candidate de ce qui sera la première version finale officielle du navigateur.