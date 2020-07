Edge 84 disponible, du mieux pour les Collections et la lecture des PDF

La nouvelle mouture du navigateur est en déploiement depuis hier soir. Il suffira donc de se rendre dans l’À propos pour vérifier que la mouture 84 est présente.

Elle apporte plusieurs améliorations, dont de meilleures performances pour les Collections, surtout pour les fonctions d’export (celle d’Excel était notablement lente). La fonction accueille également les notes, que l’on peut épingler à droite des sites ou ajouter séparément dans des collections.

Le lecteur de PDF reçoit deux apports : « Enregistrer sous » disponible pour les PDF modifiés (et plus uniquement comme copie du document original) et une fonction de lecture vocale.

Edge 84 se débarrasse également des versions 1.0 et 1.1 de TLS. Les protocoles sont toujours présents, mais désactivés par défaut. En outre, on peut maintenant donner un nom aux cartes de paiement enregistrées, le mode Internet Explorer a été renforcé et les API Native File System et Storage Access sont maintenant supportées.