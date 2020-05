Edge 83 disponible, synchronisation des extensions et Collections améliorées

Microsoft a commencé cette nuit la diffusion de la version 83 aux utilisateurs. Pour rappel, la version 82 de Chromium ayant été « annulée », tous les navigateurs l’utilisant suivent le même rythme, dont Edge.

Edge 83 apporte plusieurs nouveautés importantes. D’abord, le navigateur peut enfin synchroniser les extensions, une carence que nous avions soulignée dans notre article dédié. Étrange cependant que l’historique et les onglets ouverts n'aient pas été prioritaires.

Les Collections sont également améliorées, avec la possibilité d’envoyer plusieurs éléments d’un coup dans l’une d’elles. On pourra sélectionner par exemple plusieurs onglets via Maj ou Ctrl et les envoyer d’une traite, par clic droit ou maintenant par glisser/déposer, y compris si la collection n’a pas encore été ouverte.

Parmi les autres nouveautés, signalons plusieurs apports de sécurité via SmartScreen, la bascule automatique de profil si un utilisateur cherche par exemple à accéder à des ressources liées à son compte de travail, l'activation du mode lecture pour des passages surlignés, la possibilité d’exempter certains cookies de la purge à la fermeture du navigateur (si celle-ci a été activée) ou encore des messages plus clairs quand un téléchargement non sûr a été bloqué.

Spécificité de cette version 83, le déploiement n’est pas uniforme. Il est réalisé par étapes, sans doute pour s’assurer que tout est sous contrôle. Pour vérifier votre version, il faut se rendre dans l’À propos du navigateur. Si vous êtes toujours en mouture 81, ce n’est qu’une question de temps.

Rappelons que d’ici quelques semaines, Microsoft débutera le déploiement du nouvel Edge sur l’ensemble des ordinateurs Windows 10, via une mise à jour Windows Update.