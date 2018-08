Écran Samsung : QLED incurvé de 34" et Thunderbolt 3 pour le CJ79, USB Type-C pour les CJ89

Le fabricant profite de l'IFA de Berlin pour lancer deux nouveaux moniteurs en Europe. Le CJ79 (alias C34J791) est le premier QLED incurvé (1500R) « au monde » avec Thunderbolt 3 selon le constructeur. Sa dalle VA de 34 pouces affiche 3 440 x 1 440 pixels avec un taux de rafraîchissement de 100 Hz. Il est compatible FreeSync.

Deux ports Thunderbolt 3 (USB Type-C) avec Power Delivery jusqu'à 85 watts sont présents, ainsi que des entrées HDMI et DisplayPort et deux ports USB 3.0.

De leur côté, les CJ89 de 43 et 49 pouces intègrent des dalles VA de respectivement 3 840 x 1200 pixels et 3 840 x 1 080 pixels, avec un rayon de courbure 1800R. Les taux de rafraîchissement sont un peu plus élevés : 120 Hz pour le 43 pouces (C43J89), 144 Hz pour le 49 pouces (C49J890).

La connectique comprend deux USB Type-C avec Power Delivery jusqu'à 95 watts, un HDMI, un DisplayPort, un USB 3.0 et deux USB 2.0. Le fabricant annonce que cette série CJ89 dispose d'un KVM intégré. Si deux ordinateurs sont branchés sur l'écran, il permet de passer le clavier et la souris de l'un à l'autre.

Aucun tarif n'est précisé pour le moment.