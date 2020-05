Échec de LauncherOne : Virgin Orbit ne voit (presque) que du positif

La société a publié un nouveau billet de blog pour revenir sur le premier test grandeur nature de sa fusée, avec un dispositif de lancement particulier : elle est emmenée jusqu’à 36 000 pieds (environ 10 km d’altitude) sous l’aile d’un 747 modifié. Larguée, elle allume ensuite son moteur pour aller dans l’espace.

Comme c’est la mode dans la conquête spatiale (entre autres) ces derniers temps, cet échec est transformé en… succès : « Sur certaines des parties les plus difficiles de notre vol – libération, chute contrôlée, séquence d'allumage de la fusée et partie initiale du vol guidé et propulsé – notre système a fait exactement ce que nous avions prévu ».

Neuf secondes selon après le largage, « quelque chose a mal fonctionné, provoquant l'extinction du moteur » de la fusée. Virgin Orbit reconnaît ne pas pouvoir encore « dire avec certitude quel était le dysfonctionnement ou ce qui l’a causé », mais reste convaincu d’avoir assez de données pour déterminer la cause.

Après l’extinction inattendue du moteur, la société précise que sa fusée « n’a pas explosée », là encore ce serait matière à se réjouir… ce qui ne l’a évidemment pas empêché de tomber comme un gros pavé dans l’océan. Encore un autre motif de satisfaction : l’équipement nécessaire au lancement (fusée LauncherOne, carburant, etc.) peut être apporté sur n’importe quel aéroport disposant d’une piste.

Une posture « positive » déjà adoptée par Boeing avec Starliner. Dans tous les cas, « il est trop tôt pour dire quand exactement notre prochaine démo de lancement aura lieu », indique l’entreprise. Car il lui faut encore trouver l’origine de la panne et la corriger.