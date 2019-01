EA suspend la vente de points FIFA en Belgique

Le géant du Net explique que cette mise à jour s'inscrit dans un programme visant à uniformiser le design de l'ensemble des produits G Suite. Sur le web, Gmail, Drive, Calendar, Docs et Sites y sont déjà passés et, au « cours des prochaines semaines », ce sera au tour de Gmail sur Android et iOS de suivre le mouvement.

Outre le changement de design, de nouvelles fonctionnalités sont attendues : la possibilité d'afficher une pièce jointe sans ouvrir un email, de changer rapidement de compte et un gros avertissement lorsque l'application détecte ce qui semble être un phishing.