EA s'associe avec Steam, utiliser Origin reste nécessaire

Star Wars Jedi : Fallen Order sera le premier titre du géant américain à être disponible sur la plateforme de Valve dès sa sortie le 15 novembre. Il est déjà possible de l'y précommander.

Attention tout de même, la fiche du jeu précise qu'un compte EA est nécessaire pour y jouer, Origin devant être présent et actif sur la machine, notamment pour gérer l'activation et les droits.

Les Sims 4 et Unravel 2 arriveront le mois prochain, alors qu'il faudra attendre 2020 pour une intégration plus avancée du catalogue, et un « cross-play » entre Steam et Origin. Au point que le second ne sera plus nécessaire ? Pas sûr.

On note également que les abonnements EA Access (et leurs remises/avantages) seront proposés via Steam au printemps, sans que l'on sache pour le moment s'il sera possible d'y transférer un compte existant.

Alors que de nouveaux acteurs entrent en scène, des solutions de Cloud Gaming comme Stadia à des acteurs plus traditionnels comme Epic Games, chacun doit se trouver de nouveaux alliés pour rester dans la course.

Ce partenariat inattendu entre EA et Valve est un pas dans le bon sens. Reste à voir si Steam proposera d'autres offres d'abonnement à ses clients, et pourquoi pas, à terme, un pack tout-en-un.