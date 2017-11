EA rachète Respawn Entertainement, le studio à l’origine de Titanfall

La petite application permet de créer facilement des vidéos à partir de photos et autres scènes prises sur le vif. L’interface pouvait cependant être nettement améliorée.

La version 2.0 affiche ainsi un bouton Photo sur l’écran principal pour ne plus perdre de temps. Autre ajout bienvenu, la prévisualisation des filtres avant leur application. Outre la compatibilité avec l’iPhone X, Clips 2.0 ajoute une sélection de personnages Star Wars, quatre nouveaux effets (Aquarelle, Fusain, Sienne et Indigo) ou un encore des navigateurs plein écran pour voir plus de contenus.

Clips 2.0 ajoute également la prise en charge d’iCloud, curieusement absent de la première version. Les vidéos créées sont donc synchronisées via le compte utilisateur et apparaissent sur l’ensemble de ses appareils. La position de lecture est elle aussi prise en charge.