EA et Dice présentent Battlefield V, qui sera disponible le 19 octobre

Les deux partenaires expliquent qu'avec ce nouvel opus, « la licence revient aux sources et dépeint la Seconde Guerre mondiale comme jamais auparavant ».

L'éditeur explique que vous pourrez évidemment jouer en multijoueur avec des modes « Grandes opérations » et « Tir Groupé ». Le jeu sera disponible sur PC (via Origin), PlayStation 4 et Xbox One.

La disponibilité mondiale est prévue pour le 19 octobre, avec un accès anticipé dès le 16 octobre pour ceux qui achètent la version Deluxe Edition. De leur côté, les clients EA et Origin Access pourront en profiter dès le 11 octobre.