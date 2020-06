EA : Battlefield de retour sur Steam, une bande-annonce pour Star Wars: Squadrons à 17h

Le studio explique que cinq titres sont de retour depuis le 11 juin : Battlefield 3, 4, Hardline, 1 et V. Une vidéo promotionnelle a été mise en ligne pour l’occasion.

Sur la plateforme de Valve, « chaque Battlefield est disponible dans sa version complète. En d’autres termes, vous pouvez mettre la main sur les éditions des Passes Premium des titres applicables et sur l'édition Année 2 de Battlefield V ».

Electronic Arts rappelle que « cette annonce est susceptible de changer en fonction des retours de la communauté et du développement de notre service et du contenu », sans plus de détails.

La société annonce enfin qu’elle diffusera une bande-annonce pour Star Wars: Squadrons, aujourd’hui à 17h00. Elle sera disponible sur YouTube. Ce n’est pas une surprise puisque le titre avait déjà fuité sur le site de Xbox.