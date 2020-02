E3 2020 : l’ESA donne le coup d’envoi, Geoff Keighley n’ira pas cette année

Alors que la GSMA vient d’annoncer l’annulation du MWC 2020, l'Entertainment Software Association (ESA) annonce que les inscriptions pour l’E3 2020 – nom de code Everyone Plays – ouvriront le 15 février. Le salon du jeu vidéo se déroulera du 9 au 11 juin au Los Angeles Convention Center. Dans le communiqué, pas un mot sur l’épidémie de coronavirus.

L’ESA en profite pour dresser une liste provisoire des participants : Xbox, Nintendo, Ubisoft, Bethesda Softworks, Sega, Capcom, Square Enix, Take-Two Interactive Software, Bandai Namco Entertainment America Inc. et Warner Bros. Game. Après avoir déjà renoncé à l’E3 2019, Sony fera aussi l’impasse sur la version 2020.

Cette année, Geoff Keighley brillera par son absence après 25 ans sur place. Il est connu pour être le créateur des Game Awards (amateur de Doritos) et le présentateur de l’émission E3 Coliseum, dont le sort reste encore à définir. Il explique que le salon ne correspond plus à ses attentes.

L’édition 2019 a pour rappel été marquée par une baisse significative de la fréquentation : 66 100 visiteurs, contre plus de 68 000 en 2017 et de 69 000 en 2018. L’été dernier, l’ESA a dû faire face à une fuite de données personnelles des journalistes à cause d‘une faille sur son site.

Il faudra maintenant attendre de voir les chiffres de fréquentations sur l’année 2020.