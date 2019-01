DuckDuckGo se défend d’identifier les internautes via leur navigateur

Si Samsung a l'exclusivité d'une application iTunes pour le moment, l'ouverture globale semble bien de mise pour les services multimédias et domotiques d'Apple.

Ainsi, LG (série 2019) et Sony (Z9G, A9G, X950G) ont annoncé à l'occasion de leur conférence de presse du CES que certains de leurs téléviseurs pourraient être utilisés avec le protocole AirPlay 2, tant pour l'audio que la vidéo. Ils pourront également exploiter des fonctionnalités de HomeKit.

Moins connu, le constructeur Vizio a fait une annonce similaire. Apple a mis à jour sa page dédiée à AirPlay et propose une liste des TV compatibles.

On attend désormais de voir si cette nouvelle stratégie d'Apple touche un panel plus large de produits. En France, on pense notamment aux box des FAI, qui pourraient gagner en intérêt avec cette possibilité.

De son côté, Google n'a semble-t-il toujours pas avancé sur l'ouverture plus large de Chromecast à des appareils n'utilisant pas Android TV, malgré son ouverture d'apparence. La réaction du géant de la recherche sera également à surveiller dans les semaines à venir.

Si Apple devait multiplier également les partenariats autour d'iTunes, son propre boitier TV perdrait d'autant en intérêt. À moins que cette chute ait commencé et qu'il s'agisse simplement d'assurer la relève en basculant sur un modèle plus classique de services.