Drupal colmate plusieurs brèches importantes de sécurité

Microsoft a fini par présenter son Surface Hub 2S, le successeur de son premier Surface Hub, âgé maintenant de plusieurs années. Il a été révélé hier soir pendant un évènement organisé dans les locaux de Steelcase à News York.

L’appareil doit, selon Microsoft, réinventer la collaboration, avec une interface évidemment dédiée, mais également une batterie permettant à cet écran de 50" (3:2, 3 840 x 2 560) une autonomie annoncée de deux heures. Elle se rechargerait entièrement en à peine 30 minutes.

Le Surface Hub 2S se décompose en fait entre un écran et une unité centrale, présentée par Microsoft comme très modulaire, toutes les pièces ou presque pouvant être remplacées individuellement.

Le produit est livré également avec une webcam 4K pouvant sur brancher sur les ports USB Type-C que l’on trouve sur les bords de l’écran.

Le modèle précise du processeur n’est pas connu : tout juste voit-on dans la vidéo qu’il s’agit d’un Core i5. Neowin, qui était sur place, a cependant pu obtenir quelques informations : l’i5 est de huitième génération et embarque quatre cœurs. La machine n’ayant pas de GPU dédié, nos confrères pensent savoir qu’il s’agit d’un Kaby Lake G.

Notez que le Surface Hub 2S n’est que le premier des deux modèles attendus. Il sera disponible en juin pour 8 999 dollars. On ne connait pas encore la disponibilité et le tarifs européens. Microsoft dit être en attente d’une autorisation en vertu de la directive 2014/53/UE1, dite « RED ».

Une version X2 est attendue pour l’année prochaine, avec un écran de 85" (16:9, 3 840 x 2 160). Seule cette version plus grande supportera la rotation dynamique de l’écran et le tiling, c’est-à-dire la mise en commun de plusieurs écrans (jusqu’à quatre) pour former un espace unique de travail.