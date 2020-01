Drones Karma de GoPro cloués au sol : une mise à jour sera mise en ligne cette semaine

Depuis plusieurs jours, les drones ne peuvent plus décoller. GoPro est au courant du problème et cherche une solution. « Nous avons identifié la cause du problème et un correctif est en préparation. Notre équipe d'ingénieurs teste une résolution et nous prévoyons de publier une mise à jour du firmware cette semaine », explique la société sur cette page.

Le constructeur explique que la cause du problème est liée au « World Magnetic Model » utilisé par le drone et mis à jour tous les cinq ans selon le NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration). Le précédent modèle expirait le 31 décembre 2019, l’actuel sera périmé le 31 décembre 2024.

La mise à jour sera mise en ligne ici lorsqu’elle sera disponible.