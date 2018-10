Drôle de bug : la deuxième encoche du Pixel 3 XL

Hier, un article du Telegraph a fait l'effet d'une bombe dans la « Twittosphère », nos confrères précisant que le service de micro-blogging pourrait se séparer de son symbole en forme de cœur.

Pour rappel, il avait remplacé l'étoile du favori fin 2015, créant une large vague d'insatisfaction. Ce n'est qu'un peu plus de deux ans plus tard, en mars dernier, que Twitter a finalement décidé d'inclure une solution complémentaire et bienvenue : le signet.

Concernant cette nouvelle évolution, le service a rapidement démenti, précisant être surtout en recherche de solutions pour s'améliorer « et proposer des conversations plus saines ». Ce qui pourrait impliquer de profonds changements sur le long terme.

« Nous repensons tout » indique la société, qui précise que le bouton « Like » est donc forcément concerné par ces réflexions « qui en sont encore à leur début ». Rien ne semble donc acté et aucune annonce ne sera donc faite sur le sujet avant un moment.