Prévu pour fin novembre et repoussé au 20 mars, le jeu de Bethesda est bien disponible aujourd’hui sur PC (60 euros sur Steam, 70 euros sur Bethesda.net), PlayStation 4 et Xbox One.

Pour 30 euros de plus, une Deluxe Edition est proposée avec un an de Pass « donnant accès à deux extensions proposant de nouvelles perspectives et façons de jouer », l’apparence Slayer démoniaque et un pack audio classique pour armes (effets sonores rétro).