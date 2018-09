Doctor Who reviendra le 7 octobre avec l'épisode The Woman Who Fell to Earth

Depuis maintenant plus d'un an, le nom du treizième docteur est connu : Jodie Whittaker (Broadchurch). Depuis, la BBC a mis en ligne plusieurs vidéos sur la 11e saison de la série, mais nous n'avions pas encore la date de lancement.

C'est désormais chose faite : Doctor Who reviendra à partir du 7 octobre. La BBC dévoile également le nom du premier épisode : « The Woman Who Fell to Earth » (la femme qui tomba sur Terre).