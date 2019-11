Docker se scinde en deux, Mirantis rachète la branche « Entreprise »

En difficulté, Docker se restructure et obtient un nouveau financement de 35 millions de dollars auprès de ses précédents investisseurs : Benchmark Capital et Insight Partners.

Dans le même temps, Rob Bearden (directeur général de Docker), explique que sa société « exerce deux activités très distinctes et très différentes ». Elle a donc décidé de les scinder et de revendre la partie Entreprise à Mirantis (spécialiste de Kubernetes et d'OpenStack).

Mirantis explique dans un billet de blog pourquoi elle rachète Docker Entreprise et ses 750 clients, pour un montant qui n'a pas été dévoilé : « cette acquisition accélèrera la volonté de Mirantis de fournir Kubernetes-as-a-Service avec une expérience cohérente pour les développeurs, quelle que soit leur infrastructure cloud et sur site ».

Pour les entreprises concernées par ce changement de propriétaire, une foire aux questions a été mise en ligne. On y apprend notamment qu'il « n'y aura pas de changements immédiats » au niveau des prix, de la facturation et des services. De son côté, Mirantis organisera un webinaire le 21 novembre.