DJI lance son Mavic Air 2 : évitement d’obstacles, FocusTrack, vidéos 4K à 60 ips dès 849 euros

Ce nouveau drone vient se placer entre les Mavic Mini et Mavic 2 Zoom/Pro. Il pèse 570 grammes pour des mensurations de 183 x 253 x 77 mm avec les rotors déployés. Son autonomie est de 34 minutes en vol (sans vent) avec sa batterie de 3 500 mAh.

Il est équipé d’une caméra de 48 Mpixels (ouverture f/2.8) avec un angle de vision de 84°. Il est possible de passer en mode 12 Mpixels en regroupant les pixels quatre par quatre afin d’augmenter la quantité de lumière reçue.

Des vidéos en 4K UHD jusqu’à 60 ips sont réalisables, et il est possible de grimper jusqu’à 240 ips en 1080p. Le système d‘évitement d’obstacles APAS 3.0 et FocusTrack (suivi d’objet) sont de la partie.

Le fabricant affirme que « la fonction OcuSync 2.0 permet une transmission vidéo jusqu'à 10 km et une diffusion en direct de résolution FHD 1080p directement de la caméra du drone ». Tous les détails techniques sont disponibles sur cette page.

Le drone Mavic Air 2 est disponible à partir de 849 euros. Un « Bundle Fly More » avec de nombreux accessoires supplémentaires est vendu 1 049 euros.