Disney va continuer les films pour adultes à la Deadpool, Captain Marvel sera une exclusivité Disney+

Apple vient d'annoncer son départ dans un communiqué, sans en préciser les raisons. Il est simplement indiqué qu'elle suivra de « nouvelles activités personnelles et professionnelles ».

Elle sera remplacée par Deirdre O'Brien, qui cumulera ce poste avec celui de responsable des ressources humaines qu'elle occupe déjà. Elle est depuis 30 ans chez Apple, qu'elle connaît donc très bien.

L'annonce peut paraître surprenante : la semaine dernière, Angela Ahrendts était interviewée par Vogue avec un titre pour le moins équivoque : « La vente au détail est cassée. Angela Ahrendts d'Apple a un plan ». On se demande bien désormais lequel…

Pour rappel, Angela Ahrendts a fait une bonne partie de sa carrière dans l'industrie de la mode, notamment en tant que directrice générale de Burberry. Depuis le mois de mai, elle siège au conseil d'administration de Ralph Lauren.

Un retour à ses premières amours est donc possible, d'autant que la fin de l'interview à Vogue laisse planer une certaine nostalgie : « J'ai aimé la mode pendant 40 ans [...] Il y a des choses qui me manquent dans l'industrie de la mode, mais je suis allée chez Apple parce que je sentais que c'était un appel à l'une des plus grandes entreprises de la planète ».