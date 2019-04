Disney dévoile des extraits de la nouvelle saison de The Clone Wars

Lors du premier lancement commercial du lanceur lourd de SpaceX, la société réalisait un sans-faute : mise en orbite du satellite, récupération des deux boosters latéraux, des deux parties de la coiffe (qui voleront de nouveau sur une fusée pour le projet Starlink) et du premier étage sur une barge en pleine mer.

Problème, ce dernier est tombé sur sa barge à cause d'une mer trop agitée, comme le confirme la société à The Verge. La houle pouvait ainsi atteindre jusqu'à 3 mètres : « le booster a commencé à tanguer et a finalement été incapable de rester debout ».

Cette perte n'a aucun impact sur les prochaines missions affirme un porte-parole.