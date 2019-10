Disney+ absent des Fire TV à cause d'un désaccord entre les deux groupes sur la publicité ?

C'est en tout cas la piste évoquée par Engadget qui s'appuie sur des informations de The Wall Street Journal.

Cet été, Walt Disney Compagny dévoilait des détails sur son service de SVoD Disney+, notamment les plateformes supportées. Les terminaux Apple (iPhone, iPad, Apple TV), Android, Chromecast, Xbox One, TV Sony Android, PlayStation 4 et Roku étaient de la partie, mais pas l'écosystème Fire TV d'Amazon.

Il s'agirait en fait de la conséquence d'une guerre froide entre Walt Disney et Amazon : le second voudrait une plus grosse part du gâteau publicitaire des applications du premier sur son réseau. S'il n'y a pas de publicité dans Disney+, le géant du divertissement dispose d'autres applications.

Ce n'est pas la première fois qu'Amazon entame un bras de fer du genre, le dernier était avec Google pour l'application YouTube. Il reste encore plusieurs semaines pour trouver un accord puisque le lancement de Disney+ se fera le 12 novembre.