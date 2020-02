Disney : Bob Iger laisse la direction à Bob Chapek, mais reste président exécutif jusqu'à fin 2021

La nouvelle a été officialisée par un communiqué de presse, avec effet immédiat. Si elle peut sembler brutale, il faut rappeler que la société était depuis longtemps à la recherche d’un successeur à Iger.

« Avec le lancement réussi d’activités en lien direct avec les consommateurs de Disney et l’intégration de la Twenty-First Century Fox qui est bien engagée, je pense que c’est le moment optimal pour une transition vers un nouveau directeur général », indique Bob Iger.

« J’ai la plus grande confiance en Bob [Chapek] et je suis impatient de travailler étroitement avec lui durant les 22 mois à venir tandis qu’il assumera ce nouveau rôle et se plongera profondément dans les activités globales à multiples facettes de Disney et que je me focaliserai sur les initiatives créatrices de notre compagnie », explique l’autre Bob.