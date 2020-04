Discord : la suppression du bruit de fond arrive en bêta sur la version Desktop

Ce n’est pas une surprise, depuis le début du confinement, l’utilisation de Discord a explosé dans certains pays. Des enseignants s’y mettent également pour des « classes virtuelles », malgré les demandes de certains de proscrire cette solution.

Dans un billet de blog, Discord explique ainsi que, « en Espagne et en France, le nombre quotidien de personnes parlant de Discord a plus que doublé depuis début 2020 ; il a plus que triplé en Italie ».

Afin d’améliorer la qualité des discussions audio, la plateforme propose désormais en bêta une fonction de suppression du bruit de fond, elle est mise en place en partenariat avec Krisp.ai.

Discord affirme que cette solution « s’exécute sur votre appareil pour annuler le bruit : aucune donnée n’est jamais envoyée à leurs serveurs ». Le déploiement est progressif et concerne l’ensemble des utilisateurs sur l’application de bureau. Son arrivée sur mobile est prévue, sans plus de détails pour le moment.

De la documentation technique et une foire aux questions sont disponibles par ici.