Dimanche, c'est la journée internationale des astéroïdes

Elle a été officiellement reconnue par les Nations Unies fin 2016, c'est donc la troisième édition cette année.

Son but est pour rappel de « commémorer chaque année, au niveau international, l'anniversaire de l'explosion de Toungouska (Sibérie, Fédération de Russie) survenue le 30 juin 1908 et de sensibiliser la population aux risques d'impact d'astéroïdes ». Des astéroïdes passent régulièrement à proximité de la Terre, certains bien plus gros que d'autres.

Pour rappel, le site NEO Earth Close Approaches de la NASA recense les astéroïdes connus dont la trajectoire l'amène « près » de la Terre, les fameux géocroiseurs. L'agence spatiale classifie comme « potentiellement dangereux » un objet de plus de 150 mètres de diamètre passant à moins de 7,5 millions de km de la Terre.