DigitalOcean lève 100 millions de dollars en dette

Cette nouvelle levée porte la dette totale du groupe à 300 millions de dollars. L’annonce a été faite par Yancey Spruill, le directeur général de la société spécialisée dans le cloud.

Elle arrive un mois seulement après que la société supprime des postes (il serait question de 10 % des effectifs). Selon le directeur de DigitalOcean, cet argent permettra à la société d’atteindre « la rentabilité et [son] objectif de plus d’un milliard de dollars de revenus au cours des cinq prochaines années ».

« Aujourd’hui, nous sommes fiers de soutenir une communauté forte de plus de quatre millions de développeurs et une clientèle active de plus de 500 000 personnes, dont plus de la moitié sont des entreprises », affirme l’entreprise.