Diablo débarque sur GOG, Warcraft I et II suivront prochainement

À la surprise générale, Blizzard et GOG ont annoncé l'arrivée de Diablo sur la plateforme de vente de jeux sans DRM de CD Projekt. Il s'agissait avec plus de 56 000 votes de l'un des jeux les plus demandés par la communauté de GOG.

Le titre est disponible dans deux versions distinctes. La première est complètement fidèle à l'original et compatible avec le multijoueur via Battle.net. La seconde apporte diverses améliorations, telles que la prise en charge de l'upscaling et une meilleure compatibilité avec les systèmes d'exploitation modernes, mais devra se contenter de multijoueur en LAN ou P2P.

Attention toutefois, Blizzard précise dans une FAQ qu'il n'est pas prévu pour le moment d'adapter l'extension Hellfire. Toutefois, Warcraft : Orcs and Humans et Warcraft II devraient être prochainement disponibles. Le plongeon dans le passé tumultueux de Tristram vous coûtera 8,89 euros.