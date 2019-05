DGCCRF : l'intersyndicale « CCRF et SCL » lance une pétition pour obtenir plus de moyens

Le groupe annonce avoir dépassé son objectif au premier trimestre 2019 avec 1,825 milliards de dollars de chiffre d'affaires, une manière comme une autre d'essayer de cacher que c'est une baisse sensible par rapport à 2018 (1,965 milliards de dollars).

Les deux pôles de revenus chutent : 656 millions de dollars pour la vente de produits et 1,169 milliards pour le reste (abonnements, licences, etc.), soit respectivement 64 millions et 76 millions de moins.

Les revenus d'Activision sont de 317 millions de dollars, contre 344 millions pour Blizzard et 529 millions pour King. Le bénéfice net est aussi en baisse de près de 10 % pour arriver à 447 millions de dollars.

Le groupe revendique un total 345 millions d'utilisateurs actifs, contre 374 millions un an auparavant. Dans le détail, ils sont 41 millions pour Activision, 32 millions pour Blizzard et 272 millions pour King. Pour rappel, Activision et Bungie (Destiny) ont divorcé au début de l'année.

Après un résultat record sur l'année 2018, 2019 s'annonce plus difficile et comme une « année de transition », qui passe notamment par le licenciement de 800 personnes. En séance d'après clôture, l'action perd 5 %.