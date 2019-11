Devant la Commission européenne et contre Google, front uni des comparateurs de prix

Dans une lettre consultée par Reuters, Idealo, le comparateur de prix d’Axel Springer, Ceneo, Kelkoo, Foundem et Heureka et des dizaines d’autres services similaires interpellent la Commission européenne.

Selon eux, Google n’appliquerait pas la décision antitrust de 2017 qui la condamna à 2,4 milliards d’euros d’amende.

« Nous nous rapprochons de vous parce que des entreprises comme les nôtres sont mises en danger par Google, laquelle évite astucieusement de respecter la loi », écrivent-ils dans ce courrier adressé à la commissaire européenne en charge de la concurrence, Margrethe Vestager.

Selon eux, le système d’enchères publicitaires mis en place par le moteur n’a pas fait bouger le trafic sur leurs sites. « Il est établi que même le service concurrent le mieux classé n'apparaît en moyenne qu'à la page quatre des résultats de la recherche de Google, les autres figurant encore plus bas » expliquait en 2017 la commission.

« Plus de 28 000 marchands en Europe placent actuellement des annonces (…) offrant ainsi plus de choix aux commerçants et aux consommateurs » oppose Google.