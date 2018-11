Deuxième bande-annonce pour La Grande Aventure Lego 2

Les deux sociétés ont été sélectionnées par l'agence spatiale américaine pour envoyer des astronautes dans l'espace, notamment vers la Station spatiale internationale. Alors qu'elles sont encore en train de peaufiner leurs vaisseaux, la NASA demande un examen de sécurité, portant notamment sur les conditions de travail.

Il s'agirait d'une « évaluation longue de plusieurs mois qui impliquerait des centaines d'entretiens destinés à évaluer la culture d'entreprise », explique le Washington Post. William Gerstenmaier, administrateur associé de la NASA, ajoute que l'enquête portera sur « tout ce qui pourrait avoir une incidence sur la sécurité ».

Selon des sources proches du dossier, elle aurait été demandée après qu'Elon Musk a tiré une bouffée sur un joint de cannabis et bu du whisky lors d'un podcast diffusé en direct. Le porte-parole de la NASA Bob Jacobs a refusé de commenter cette affirmation, mais a tout de même déclaré que l'agence spatiale « veille à ce que les entreprises respectent ses exigences en matière de sécurité sur le lieu de travail, notamment le respect d'un environnement sans drogue ».

Dans une interview, l'administrateur Jim Bridenstine dit vouloir s'assurer de la confiance du public dans son programme de vol habité : « Nous devons montrer au public américain que lorsque nous mettons un astronaute sur une fusée, il sera en sécurité ». Il ne cite donc pas non plus directement Elon Musk, mais ajoute que la « culture d'entreprise et le leadership commencent au sommet ». Bref, autant de faisceaux convergeant dans la même direction.

De leur côté, Boeing et SpaceX ont sans surprise affirmé prendre très au sérieux la sécurité des astronautes ainsi que les conditions de travail de leurs employés. Les premiers vols habités sont prévus pour l'année prochaine.