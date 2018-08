Deux nouvelles lampes connectées Philips Hue : Play et Signe, à partir de 69,95 euros

Dans les deux cas il s'agit de s'adapter aux dernières sorties du moment. Pour les Radeon, cela concerne uniquement l'accès anticipé à Strange Brigade, en plus de quelques correctifs.

Du côté vert de la force c'est un peu plus touffu, puisque ces pilotes sont parés pour la bêta ouverte de Battlefield V, F1 2018, Immortal :Unchained, Pro Evolution Soccer 2019, Strange Brigade et Switchblade.

Là aussi il y a quelques correctifs et autres profils SLI/3D Vision mis à jour. On attend toujours de savoir si la branche 400.x est pour bientôt et quelles seront ses nouveautés.