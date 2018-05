Deux nouvelles API importantes pour Bing Maps

La prise en charge des contenus HDR par YouTube (en place déjà depuis un moment) s'étend désormais à l'iPhone X.

Comme le pointe MacRumors, des utilisateurs se sont aperçus de la bascule. Dans les options de qualité de la vidéo, la mention « HDR » apparaît alors à droite des résolutions d'images.

Nos confrères font remarquer que les iPhone 8 et 8 Plus sont décrits par Apple comme compatibles HDR eux aussi. Pourtant, comme nous avons pu nous en apercevoir, YouTube ne le prend pas en charge. On ne sait pas pour l'instant si cette situation évoluera, Google préférant peut-être se concentrer sur l'écran OLED de l'iPhone X.