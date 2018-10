Deux adaptateurs ATX 24 broches à 90° chez Cooler Master, de 14,95 à 19,95 euros

Le fabricant avait profité de l'IFA de Berlin pour présenter brièvement son Mi Mix 3, un smartphone sans encoche avec une dalle AMOLED de 6,39 pouces (2 340 x 1 080 pixels) occupant pas moins de 93,4 % de la face avant.

Pour arriver à ce résultat, les capteurs en façade (notamment les caméras) sont installés sur un « slider » coulissant sous l'écran en fonction des besoins. Le fabricant annonce une durée de vie d'au moins 300 000 cycles pour son mécanisme.

Un Snapdragon 845 avec 6, 8 ou 10 Go de mémoire sont de la partie, épaulés par 128 ou 256 Go de stockage. Deux caméras de 12 Mpixels sont présentes à l'arrière, et deux autres (12 et 2 Mpixels) devant.

Pour le reste, le smartphone propose une batterie de 3 200 mAh avec Quick Charge 4+, un port USB Type-C, un chargeur sans fil de 10 watts, du Wi-Fi 802.11ac, du Bluetooth 5, du NFC, etc. La fiche technique est disponible par ici (en chinois).

Les tarifs débutent à 3 299 yuans avec 6 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage, soit 417 euros avec une simple conversion. Le fabricant a également confirmé qu'une version 5G de son smartphone sera proposée en Europe durant le premier trimestre de l'année prochaine, comme l'indique Android Authority.