Designated Survivor survivra sur Netflix pour sa saison 3

Lancé officiellement fin mai 2018 (lire notre analyse), l'opérateur a dépassé le million d'abonnés en 50 jours. À cette occasion, le forfait à 5,99 euros par mois passait à 6,99 euros avec 40 Go (au lieu de 30 Go) et 3 Go en roaming (au lieu de 2 Go).

Désormais, le cap des deux millions est officiellement franchi et une troisième offre est mise en place. La mécanique reste la même : 10 Go et 1 Go en roaming de plus, pour 1 euro supplémentaire par mois.

Ainsi les nouveaux clients d'Iliad en Italie doivent débourser 7,99 euros par mois pour 50 Go, 4 Go de roaming en Europe et des SMS illimités. L'offre est valable pour 500 000 clients et pourra donc encore évoluer par la suite.

La question est maintenant de savoir où les augmentations (data et prix) s'arrêteront et quand les offres définitives seront mises en ligne.