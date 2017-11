Des soucis de GPS dans les iPhone 8 et X, des correctifs en développement

EM-1 est importante pour l’agence spatiale américaine puisqu’il s’agit de la première mission avec le lanceur lourd Space Launch System (SLS) et le véhicule spatial Orion.

« Alors que l'examen des risques de fabrication et de production indique une date de lancement pour juin 2020, l'agence vise décembre 2019 » indique l’administrateur de la NASA Robert Lightfoot. Il ajoute que pour tenir ce calendrier serré, la NASA mettra en place une stratégie d'atténuation des risques, sans plus de détails.

Exploration Mission-1 sera un vol non habité et il faudra attendre EM-2 pour que des astronautes s’installent dans la capsule Orion. L’agence confirme au passage qu’elle vise 2023 pour le lancement de cette deuxième mission.

La course à l’exploration spatiale reprend donc de plus belle, notamment poussée par de nouveaux acteurs qui ont de grandes ambitions sur le sujet. Nous pouvons citer SpaceX, Blue Origin et Virgin. De son côté, la NASA ne compte plus prendre de retard et accélère le mouvement.