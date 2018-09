Des smartphones Huawei/Honor bannis des résultats de 3DMark pour triche

Après le lancement de son service Premium chez nous, le service de streaming de Google publie deux bandes-annonces pour Groom et Les emmerdeurs.

Ces séries sont produites par les chaînes de Studio Bagel (Canal+) et Golden Moustache (M6), on y retrouve donc leurs équipes et YouTubers maison.

Une annonce qui ne fait pas que des heureux, car elle introduit la notion de contenu payant dans un environnement qui a largement fait la promotion du tout gratuit, financé par les publicités et autres contenus sponsorisés.

YouTube va ainsi progressivement commencer à se placer face à Netflix et devra convaincre son public. Surtout à 11,99 euros par mois (offre de musique incluse) ou 17,99 euros par mois pour l'offre Famille.