Des Sketchy Shapes dans Office 365 pour simuler des schémas faits main

En septembre dernier, Microsoft proposait aux testeurs d’Office 365 une nouvelle version web pour Outlook, largement basée sur les améliorations de la mouture grand public.

Après des mois de bêta, cette version est presque prête à être diffusée auprès des entreprises. D’ici la fin juillet, les utilisateurs du canal Ciblé la recevront. Puis, au cours des mois suivants, toutes les entreprise seront migrées vers la nouvelle expérience.

Au-delà du rafraichissement visuel bienvenu, les nouveautés sont nombreuses : catégories pour les emails, catégories/contacts/groupes favoris ayant leurs propres dossiers, fonction Snooze à la réception d’un courrier, création d’onglets en bas de l’écran pour chaque email créé, mode sombre, support des emojis et GIF, nouvelle recherche plus efficace, etc.

Microsoft profite de l’annonce pour faire un résumé complet des nouveautés. Notez que la nouvelle version peut être testée par presque n'importe quelle entreprise, via un bouton « Le nouvel Outlook » situé en haut à droite de l'interface.