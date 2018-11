Des pilotes 18.11.2 pour corriger quelques bugs sur les Radeon d'AMD

Moins d’une semaine après son lancement, Fallout 76 reçoit son premier patch majeur. Majeur parce qu’il corrige une très longue liste de bugs, mais également par sa taille : 47 Go sur PS4 et Xbox One, 15 Go sur PC.

Les changements sont nombreux et affectent les performances, la stabilité (autant des clients que des serveurs), des bugs graphiques, des erreurs liées au CAMP, des soucis d’interfaces ou encore des modifications à certains comportements PVP.

Le Respawn après une mort dans un combat en joueur contre joueur supprimera bien tout statut hostile. Outre des récompenses s’affichant plus clairement quand on cherche à se venger, les joueurs en mode pacifiste qui tenteraient de récupérer un établi n’étant pas à eux feront correctement leurs dégâts au joueur qui le possède.

Bethesda indique que le jeu sera régulièrement mis à jour, que ce soit pour les corrections ou les ajouts de fonctionnalités. L’éditeur ajoute que les prochains patchs devraient cependant être moins lourds, ce qui n’est pas un mal.

Espérons que la nouvelle version stabilisera suffisamment les serveurs pour qu’ils ne plantent plus quand l’action devient trop importance. Une vidéo publiée il y a trois jours montrait en effet comment le déclenchement simultané de trois missiles nucléaires avait entraîné une déconnexion des joueurs sur le serveur, devenu inaccessible un temps.