Des organisations s'élèvent contre un plan australien sur l'accès aux données chiffrées

Les offres quad play regroupant fixe et mobile n'ont plus le vent en poupe chez les FAI depuis des années. Aujourd'hui, Sosh a décidé d'y mettre fin. L'opérateur (qui appartient à Orange), propose toujours une offre sur le fixe, mais elle n'est plus couplée avec un forfait mobile.

Baptisée La Boîte (avec une Livebox 4), elle est proposée sans engagement à 19,99 euros par mois en xDSL et FTTH (300 Mb/s en download et upload)... mais seulement la première année en fibre, l'abonnement FTTH passe ensuite à 29,99 euros.

La télévision est accessible via l'application TV d'Orange, mais un décodeur TV peut être loué pour 5 euros par mois. Les appels fixes vers plus de 100 destinations sont inclus, mais il faudra ajouter 5 euros par mois pour profiter aussi des appels vers les mobiles en France et DOM.

Jusqu'au 7 septembre, le fournisseur d'accès propose une remise spéciale pour les nouveaux clients : 9,99 euros par mois pendant un an. Ensuite, le forfait xDSL passe à 19,99 euros et la fibre optique à 29,99 euros par mois. Jusqu'au 3 octobre, jusqu'à 100 euros sont remboursés sur vos frais de résiliation.

Pour les anciens clients « mobile + Livebox », rien ne change : « Vous continuez à bénéficier de votre forfait et aucune modification de votre offre, de vos options ou du prix ne sera effectuée » affirme Sosh.

Par contre, les débits sont alignés avec la nouvelle offres : 300 Mb/s en download et upload, contre respectivement 200 et 100 Mb/s avant. Un changement vers la nouvelle offre est possible, mais il faudra contacter le service client (chat ou sur assistance.sosh.fr).