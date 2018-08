Des informations sur l'infrastructure de GoDaddy étaient en accès libre sur Amazon S3

Il y a quelques jours, Associated Press révélait que « de nombreux services Google sur les terminaux Android et iPhone enregistrent vos données de localisation, même si vous avez demandé que ce ne soit pas fait via les paramètres de confidentialité ».

C'est notamment le cas des applications Maps et Weather qui récupèrent automatiquement la position géographique à chaque ouverture. Il est possible de supprimer ces informations, mais la manipulation détaillée par AP peut être fastidieuse.

Plutôt que de changer ses pratiques, Google a modifié la page d'aide sur l'historique de géolocalisation, afin de mentionner ce comportement.

L'affaire prend une autre tournure puisqu'une action en justice est lancée par Napoleon Patacsil. Reuters explique que le plaignant souhaite mettre en place un recours collectif au nom des utilisateurs sur Android et iPhone ayant désactivé la fonction de suivi. La plainte sera traitée par le tribunal de première instance du district nord de la Californie.

Ce n'est pas le seul grief contre Google concernant le respect de la vie privée. Selon une étude de l'université américaine de Vanderbilt, Google serait également capable d'obtenir rétroactivement des informations sur les utilisateurs lorsqu'ils utilisent la navigation privée.

Dans cette situation, les cookies des sites diffusant des publicités via Google sont anonymisés, mais Google pourrait quand même établir des liens par la suite. Selon AdAge qui cite l'étude, « si la même personne quitte le mode de navigation privé et se connecte à un service comme Gmail ou YouTube, le fait de se connecter à Google permet de lier l'activité passée à l'utilisateur identifié ».

Pour le moment, Google n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet.