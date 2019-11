Des informations personnelles sur 1,2 milliard de personnes traînaient sur Internet

Les chercheurs en cybersécurité Bob Diachenko et Vinny Troia ont trouvé un serveur Elasticsearch contenant 4 To de données librement accessibles (il est désormais inaccessible). Ils détaillent leur trouvaille dans ce billet de blog.

Dans le lot, 1,2 milliard d'utilisateurs uniques étaient référencés, dont 622 millions d'adresses emails. On y trouvait également des noms, numéros de téléphone et des informations provenant de profils LinkedIn et Facebook.

Les informations proviendraient de deux sociétés différentes : People Data Labs et OxyData.Io. S'il n'est pas question de mots de passe ni de données bancaires, ces données personnelles peuvent permettre de lancer des attaques par phishing.

Have i been pwned a été mis à jour avec les 622 millions d'adresses emails, ce qui en fait la quatrième fuite la plus importante (sur les emails) recensée par le service.