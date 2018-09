Des films achetés sur iTunes peuvent disparaître du catalogue

Le jeu sortira officiellement le 2 octobre prochain, mais en attendant une démo jouable est disponible sur le Store de Microsoft.

Le jeu est « optimisé pour la Xbox One X » et la configuration recommandée sur PC évoque au moins une GeForce GTX 970, GTX 1060, R9 290x ou RX 470.

Pour en profiter pleinement, il faudra débourser 69,99 euros pour la version Standard, contre 89,99 euros pour la version Deluxe et 99,99 euros pour l'Ultimate. Forza Horizon 4 sera inclus dans le Xbox Game Pass.

Microsoft annonce également que le jeu permettra de se placer derrière le volant d'une dizaine de voitures du plus célèbre et moins discret des agents secrets : James Bond. De l'Aston Martin DB5 à la DB10 en passant par la Jaguar C-X75, la BMW Z8, l'AMC Hornet X et la Lotus Esprit S1 il y aura du choix. Certaines intègrent également des gagdets, comme dans la voiture originale du film correspondant.