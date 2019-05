Des extensions pour rétablir les extensions sur Firefox 47 à 65

Ce modèle d'entrée de gamme dispose d'un SoC avec huit cœurs à 1,6 GHz (référence non précisée) avec 16 Go de stockage, extensibles via une carte microSD.

Deux caméras de 16 et 2 Mpixels sont présentes à l'arrière, tandis que l'écran affiche une définition de 1 440 x 720 pixels). Un « Mode Simple » développé par Wiko est de la partie pour une « utilisation simplifiée par l’affichage de grandes icônes pour gagner en lisibilité ».

Pas un mot par contre sur la version d'Android. L'Y80 sera disponible le 3 juin, pour 100 euros. Il faut maintenant attendre les premiers tests pour voir comment il se place par rapport à la concurrence, relativement rude dans ce segment de prix.