Des drones Karma de GoPro cloués au sol, a priori à cause d’un problème de GPS

Les messages se multiplient sur les forums du fabricant et les réseaux sociaux, comme le rapporte The Verge. La cause serait liée au « bug » de l’an 2020 (ou presque) du système de géolocalisation par satellite avec la remise à zéro du Week Number Rollover. Une simple mise à jour suffit à le contourner, mais nos confrères précisent que le firmware du drone n’a pas bougé depuis septembre 2018.

GoPro indique The Verge qu’il travaille « activement » sur ce problème, sans donner le moindre détail supplémentaire.