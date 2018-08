Des copies piratées de jeux vendues sur Amazon

Pour cette nouvelle version de son application de santé, la société a travaillé avec deux institutions de renom : l'AHA (American Heart Association) et l'OMS (Organisation mondiale de la Santé).

En se basant sur leurs recommandations, Fit propose désormais deux objectifs : les minutes actives et les points cardio. Dans le premier cas, il s'agit de bouger plus et passer moins de temps assis. Dans le second, vous gagnez des points avec des activités qui accélèrent votre rythme cardiaque et sont bénéfiques pour votre santé physique et mentale. Bien évidemment, des objectifs ajustables sont de la partie dans l'application.

Google Fit est disponible sur Android et Wear OS.