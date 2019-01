Des Chromecast « piratées » demandaient de s'abonner à la chaîne de PewDiePie

Le 24 décembre, le gouvernement a annoncé la signature de 17 engagements de financement par le Premier ministre, pour des réseaux censés fibrer les zones rurales de départements et régions. Habituellement, ces subventions sont versées après contrôle des travaux.

Les trois plus gros bénéficiaires sont le Nord-Pas-de-Calais (72,8 millions d'euros), l'Ain (74,6 millions) et l'Auvergne (68,3 millions). Ces nouveaux fonds sont censés s’ajouter aux 3,3 milliards d’euros déjà prévus, sur un budget de 14 milliards d’euros pour les réseaux publics et 20 milliards pour tous les réseaux très haut débit.

Ces subventions doivent contribuer aux objectifs 2020 (8 Mb/s pour tous) et 2022 (30 Mb/s pour tous, dont 80 % en fibre jusqu’à l’abonné), sans espoir de voir la situation traitée pour l’après 2022. Le guichet pour organiser les projets et les éventuelles subventions ne devrait ouvrir qu’en fin d’année, trop tard selon les collectivités.