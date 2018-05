En janvier, Amazon ouvrait officiellement sa première boutique sans caisse à Seattle, avec du retard sur le calendrier initial.

Le revendeur semble satisfait de l'expérience puisqu'il compte en ouvrir d'autres à Chicago et San Francisco. Un porte-parole de l'enseigne a confirmé cette information à TechCrunch, mais sans donner de calendrier précis.

Aucune information non plus sur des magasins Amazon Go en dehors des États-Unis pour le moment.