Des activistes bloquent le siège et des entrepôts d'Amazon France, qui vante son action en France

Reporterre explique que « la multinationale Amazon pratique l’évasion fiscale et stimule une surconsommation désastreuse pour le climat [...] Quelque 240 activistes d’ANV-COP21, des Amis de la Terre et des Gilets jaunes ont bloqué le siège de la multinationale Amazon » et des entrepôts en France.

Hasard ou pas du calendrier, Amazon a publié un communiqué de presse pour vanter son action en France. La société prévoit de créer 1 800 nouveaux postes à temps plein, passant ainsi ses effectifs de 7 500 à plus de 9 300.

« Amazon est profondément enraciné dans le paysage économique français. Dans quatre ans, nous aurons multiplié nos effectifs par trois en France, ce qui témoigne de notre engagement continu envers les clients et les entreprises », affirme un dirigeant.

De son côté, l'ONG les Amis de la Terre dénonce la stratégie du groupe qui veut « doubler sa surface d’entrepôts en France d’ici 2020 ». « Amazon prétend qu’il a un plan climat, mais il n’y a rien dedans, il refuse de communiquer sur ses émissions de gaz à effet de serre », ajoute Alma Dufour (chargée de campagne des Amis de la Terre) à nos confrères.