Des achats frauduleux via des comptes PayPal associés à Google Pay

ZDNet.com explique que de nombreux utilisateurs se sont plaints de voir apparaître des transactions sur leur compte PayPal et provenant de Google Pay. Selon nos confrères, la plupart des victimes seraient allemandes et les achats auraient été effectués aux États-Unis.

Les tenants et aboutissants ne sont pas encore clairement établis. PayPal affirme à ZDNet avoir corrigé le problème sans donner plus de détails sur les causes, tandis que Google n’a pas donné suite à leurs questions.

Sur Twitter, un chercheur allemand affirme avoir remonté à Paypal une importante faille concernant l’intégration de Google Pay, sans que la plateforme ne donne de suite. Markus Fenske précise que le bug qu’il a identifié et les achats frauduleux du jour ont de grandes similitudes, mais rien ne prouve pour le moment qu’il s’agisse de la même brèche.

Dans tous les cas, une vérification de vos relevés PayPal ne peut pas faire de mal.